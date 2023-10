Autor Deniz Utlu eröffnet Lesereihe LiteraTour Nord

Mehr zum Thema

Ostsee-Sturmflut: Scheitelpunkt am Abend bis Mitternacht Die Sturmflut an der Ostseeküste dürfte am Freitagabend ihren Scheitelpunkt weitgehend erreichen und von Mitternacht bis zum Samstagmorgen wieder abflauen. In Wismar werde der höchste Stand von etwa 1,40 Meter zwischen 17.00 und 18.00 Uhr erreicht und bis Mitternacht auf dem Niveau bleiben, bevor er am frühen Morgen sinke und gegen 7.00 bis 8.00 Uhr unter ein Meter zum normalen Wasserstand falle, teilte der Wasserstandsvorhersagedienst Ostsee am Freitag in Rostock auf Anfrage mit.

Hansa Rostock muss auf Singh verzichten Der FC Hansa Rostock muss in der Partie gegen Holstein Kiel am Wochenende auf Neuzugang Sapreet Singh verzichten. Der 24 Jahre alte Neuseeländer fällt wegen muskulärer Probleme in der Wade aus, wie Trainer Alois Schwartz vor der Partie in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) mitteilte. Wie bereits erwartet, fallen die Langzeitverletzten Oliver Hüsing, Lukas Scherff und Milosz Brzozowski aus. Abwehrchef Hüsing nahm wieder am Teiltraining teil. Janik Bachmann und Simon Rhein werden voraussichtlich wieder im Kader stehen.