Autokäufer überfallen und ausgeraubt

Mehr zum Thema

Malu Dreyer sieht Ruanda-Modell „extrem kritisch“ Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sieht eine Verlegung von Asylverfahren in Drittländer nach dem sogenannten Ruanda-Modell extrem kritisch. Dabei handelt es sich um eine mögliche Rücksendung Schutzsuchender aus Deutschland in Länder außerhalb Europas, wo sie dann ihr Asylverfahren durchlaufen würden. Da werden Menschen, die eigentlich mit diesem Land gar nichts zu tun haben, von einem Land, das die Flüchtlinge einfach woanders in Verfahren stecken möchte, in dieses Land geschickt, sagte Dreyer am Dienstag in Mainz.

Schweigeminute im Landtag: „Stehen an der Seite Israels“ Mit einer Schweigeminute hat der rheinland-pfälzische Landtag am Dienstag der Opfer des Angriffs der Hamas auf Israel gedacht. Landtagspräsident Hendrik Hering sagte: Wir stehen an der Seite Israels. Mehr als 1400 Menschen seien bestialisch ermordet, hingerichtet, geschändet worden. Diese unvorstellbar grausamen Taten seien in Gaza und in der arabischen Welt bejubelt worden. Und sie wurden auch auf unseren, auf deutschen Straßen bejubelt, sagte Hering. Auch das Leiden der Zivilbevölkerung im Gaza-Streifen könne nicht kalt lassen. Für dieses Leiden sei die Hamas verantwortlich.