Autohaus-Chef verjagt Einbrecher: Zwei Männer in U-Haft

Der Chef eines Autohauses in Hammelburg (Landkreis Bad Kissingen) hat einen Einbrecher aus seinen Geschäftsräumen verjagt - inzwischen sitzen zwei mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Die beiden könnten zudem für zwei Wohnungseinbrüche im nahe gelegenen Fuchsstadt verantwortlich sein, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken am Dienstag mit. Dort wurden Schmuck und mehrere tausend Euro Bargeld gestohlen.

Der Firmenbesitzer war am späten Samstagabend durch eine Alarmanlage aufgeschreckt geworden. Im Autohaus traf er auf einen der Täter, der daraufhin zunächst zu Fuß, dann mit einem Auto ohne Beute flüchtete. Der Firmeninhaber alarmierte sofort die Polizei, die das Fluchtfahrzeug im Zuge einer großangelegten Fahndung auf der Autobahn 7 entdeckte. Die zwei Insassen im Alter von 43 und 52 Jahren wurden festgenommen. Am Sonntag erließ ein Ermittlungsrichter Untersuchungshaftbefehle gegen die beiden Männer, die daraufhin ins Gefängnis kamen.