Autogipfel: Regierung und Industrie suchen Schulterschluss

Mann getötet, um ins Gefängnis zurückzukommen? Plädoyers Ein 26 Jahre alter Mann soll in der Oberpfalz einen Bekannten getötet haben, weil er für längere Zeit zurück ins Gefängnis wollte. Am Montag sind in dem dazu vor dem Landgericht Regensburg laufenden Verfahren die Plädoyers gehalten worden. Die Staatsanwaltschaft forderte einer Justizsprecherin zufolge eine Verurteilung wegen Mordes sowie Sicherungsverwahrung.