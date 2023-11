Autofahrerin vor Krankenhaus betrunken unterwegs

Mehr zum Thema

SPD-Fraktion fordert Schutz jüdischen Lebens in Thüringen Nach dem terroristischen Angriff der Hamas auf Israel diskutieren die Fraktionen im Thüringer Landtag am Mittwoch (Beginn: 14.00 Uhr) über den Schutz jüdischen Lebens in Thüringen. Auch hier in Deutschland sind Jüdinnen und Juden nach wie vor stark gefährdet und in ihrer Existenz bedroht, schreibt die Thüringer SPD-Fraktion in ihrem Antrag für eine Aktuelle Stunde. Deutschland und Thüringen müssten daher alles in ihrer Macht Stehende unternehmen, um jüdische Einrichtungen sowie jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger zu schützen.