Autofahrerin stirbt nach Unfall in Oberbayern

Auch ohne Vorbereitung: Bayern wollen im Titelkampf vorlegen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München kann zum Auftakt des zwölften Spieltags in der Fußball-Bundesliga zumindest vorübergehend die Tabellenführung zurückerobern. Der Titelverteidiger tritt am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) beim abstiegsbedrohten 1. FC Köln an, mit einem Sieg würde er das um zwei Punkte bessere Team von Bayer Leverkusen von der Spitze verdrängen. Der ebenfalls noch ungeschlagene Werksclub spielt am Samstag bei Werder Bremen. Verzichten muss Bayern-Trainer Tuchel auf Matthijs de Ligt und Jamal Musiala nach Verletzungen.

Neue Ansätze nach Mord an 13-Jähriger in 1981 vorgestellt Das Mädchen machte sich nach einem Streit mit der Mutter auf den Weg zur Oma im Nachbardorf - kam dort aber nie an.