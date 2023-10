Autofahrerin schaut auf Handy und verursacht Unfall

Mehr zum Thema

Bätzing: Weltsynode wird alle drängenden Fragen besprechen Am Mittwoch beginnt die Weltsynode in Rom. Kritiker glauben nicht, dass das Treffen eine Erneuerung der Kirche bewirkt. Der Chef der Deutschen Bischofskonferenz ist zumindest sicher, dass die Teilnehmer alle brisanten Themen anschneiden werden.