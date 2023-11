Autofahrerin prallt gegen Baum und wird schwer verletzt

Eine Frau ist mit ihrem Auto in Geestland im Landkreis Cuxhaven gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Die 53-Jährige sei den ersten Erkenntnissen nach am Freitag aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Dort sei der Wagen gegen einen Baum geprallt. Die Frau sei mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden.