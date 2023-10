Autofahrerin prallt gegen Baum und stirbt

Mehr zum Thema

Niedersachsens Wirtschaft erwartet „trüben Konjunkturherbst“ Noch im Sommer hatte sich die Stimmung in Niedersachsens Wirtschaft etwas aufgehellt. Doch damit ist es jetzt schon wieder vorbei. Das Konjunkturklima ist so schlecht wie seit dem Corona-Ausbruch nicht mehr.

Landesgartenschau geht zu Ende: Noch bis Sonntag geöffnet Mit den vermutlich letzten sommerlichen Tagen des Jahres geht auch die Landesgartenschau in Bad Gandersheim zu Ende. Zum Abschluss ziehen die Verantwortlichen ein positives Fazit - und machen das nicht nur an den Zahlen fest.

RTL