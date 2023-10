Autofahrerin ohne Führerschein kracht in Supermarkt

Mehr zum Thema

Drei Verletzte nach Verkehrsunfall auf Landstraße Durch den Zusammenstoß einer landwirtschaftlichen Zugmaschine mit einem Auto sind im Landkreis Hersfeld-Rotenburg drei Menschen verletzt wurden. Aus bisher ungeklärten Gründen geriet ein 19 Jahre alte Fahrer mit seinem Auto am Dienstagabend auf einer Landstraße bei Neuenstein in den Gegenverkehr und stieß dort mit der Zugmaschine zusammen, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. In der Zugmaschine befanden sich ein 29-jähriger Mann und eine 24-jährige Frau. Die drei Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Den Angaben zufolge entstand zudem ein Sachschaden von geschätzt 25.000 Euro.

Jubiläumsbuchmesse mit Stargast Salman Rushdie In zwei Wochen (am 18.10.) beginnt die Frankfurter Buchmesse. Es ist die 75. Ausgabe in der Nachkriegszeit, eigentlich reicht die Tradition aber zurück bis ins Mittelalter. Im Jubiläumsjahr geht es der Buchbranche nicht allzu gut. Wie der Börsenverein des deutschen Buchhandels berichtet, lag der Umsatz 2022 bei 9,44 Milliarden Euro - 1,9 Prozent weniger als 2021.