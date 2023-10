Autofahrerin muss nach Unfall notoperiert werden

Mehr zum Thema

Studie: Leben in anderen Großstädten teurer als in Berlin Ist das Leben in Berlin besonders teuer? Ein regionaler Preisindex zeigt, dass die Lebenshaltungskosten, vor allem beim Wohnen, in anderen Großstädten höher liegen.

„Winterwelt“ am Potsdamer Platz eröffnet Rund zwei Monate vor Weihnachten können Berliner und ihre Gäste am Potsdamer Platz schon mal in winterliche Stimmung kommen. Dort eröffnete am Samstag die Winterwelt mit einer Rodelbahn, auf der man aus zwölf Metern Höhe auf Gummireifen in die Tiefe sausen kann. Dazu gibt es kulinarische Angeboten, wie die Veranstalter mitteilten. Wer jetzt schon Appetit auf Lebkuchen hat, wird dort fündig.