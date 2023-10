Autofahrer wird mit mehr als drei Promille erwischt

Ein Mann ist mit seinem Auto am späten Montagabend im Landkreis Eichstätt mit mehr als drei Promille unterwegs gewesen. Das ergab nach Informationen der Polizei ein Atemalkoholtest. Der 39-Jährige selbst hatte den Angaben zufolge bei der Verkehrskontrolle in der Gemeinde Stammham gesagt, am Abend nur ein Bier getrunken zu haben. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, außerdem ist er seinen Führerschein erstmal los, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte.