Autofahrer verliert Kontrolle: B4 gesperrt

Ein Autofahrer hat am Samstagabend auf der Bundesstraße 4 im Landkreis Sömmerda die Kontrolle verloren und ist in ein Feld gefahren. Der 20-Jährige und seine beiden Mitfahrer, 14 und 16 Jahre alt, wurden leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als Ursache vermuten die Beamten überhöhte Geschwindigkeit.

Der Wagen kam demnach in einer Kurve beim Bahnübergang Vehra ins Schleudern, fuhr nach links auf ein Feld und blieb vor den Gleisen stehen. Fahrer und Beifahrer kamen verletzt ins Krankenhaus. Der Sachschaden am Auto und Bahnübergang beträgt den Angaben zufolge rund 11 000 Euro. Die B4 blieb an der Unfallstelle für zwei Stunden gesperrt.