Autofahrer überschlagt sich auf Landstraße: Schwer verletzt

Zahlreiche Glätteunfälle auf Autobahnen im Nordosten Der plötzliche Wetterwechsel mit Schneefällen und Hagelschauern hat am Freitag auf den Autobahnen in Mecklenburg-Vorpommern zu mehr als einem Dutzend Unfällen geführt. Dabei wurden am Nachmittag und frühen Abend mindestens sechs Menschen verletzt, wie die Polizei mitteilte.