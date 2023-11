Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Schulbus

Bei einem Zusammenstoß mit einem Schulbus in Niederbayern ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der 52-Jährige habe am Montag beim Abbiegen auf eine Staatsstraße in Rotthalmünster (Landkreis Passau) die Vorfahrt des Busses missachtet, teilte die Polizei mit. Nach dem Zusammenstoß sei das Auto des Mannes in ein angrenzendes Feld geschleudert worden. Der 52-Jährige sei noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen.

Der Fahrer des Schulbusses, der ohne Fahrgäste unterwegs war, blieb demnach unverletzt. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter, den genauen Unfallhergang zu klären.