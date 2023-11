Autofahrer stirbt nach Unfall in Oberfranken

Mehr zum Thema

Starkregen löst Schlammlawine in Schwaben aus Nach dem andauernden Starkregen ist es in Schwaben zu einem Erdrutsch gekommen. Am Mittwochabend löste sich bei Oberstdorf (Kreis Oberallgäu) eine Schlammlawine an einer Kreisstraße, wie das Landratsamt Oberallgäu mitteilte.