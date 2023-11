Autofahrer stirbt bei Verkehrsunfall nahe Wöbbelin

Mehr zum Thema

Revolver auf Kundentoilette liegen gelassen Ein auf dem Kundenklo einer Tankstelle in Stralsund liegen gelassener Revolver samt fünf Schuss Munition hat für fieberhafte Ermittlungen der Polizei und einen Einsatz des Spezialeinsatzkommandos SEK gesorgt. Bereits am vergangenen Dienstag hatte ein 59-jähriger Wachmann seine mit fünf Patronen geladene Waffe auf der Kundentoilette scheinbar vergessen, wie die Polizei erst am Montag mitteilte. Drei Stunden später habe er den Verlust gemeldet.

Experten rechnen mit Beginn der Grippewelle im Dezember Gesundheitsexperten gehen davon aus, dass die Zahl der Grippeerkrankungen im Dezember in Mecklenburg- Vorpommern ansteigen wird. Die meisten nachgewiesenen Infektionen sind im Moment auf das Corona-Virus zurückzuführen. Die Grippesaison steht uns jedoch noch bevor, sagte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Montag in Schwerin. Die Zahl der Atemwegserkrankungen sei in der vergangenen Woche im Vergleich zur Vorwoche leicht rückläufig gewesen.