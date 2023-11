Autofahrer stirbt bei Unfall auf B10

Bei einem Autounfall auf der B10 bei Ebersbach (Kreis Göppingen) ist am Donnerstagmorgen ein Mensch umgekommen. Wie die Polizei mitteilte, überschlug sich das Auto gegen 5.45 Uhr in einem Baustellenbereich in Fahrtrichtung Stuttgart und brannte vollständig aus. Ein zweites Auto soll beteiligt gewesen sein, war nach Polizeiangaben beim Eintreffen der Einsatzkräfte aber nicht mehr am Unfallort. In welcher Form dieses beteiligt war, ist demnach unklar. Die B10 in Fahrtrichtung Stuttgart bleibe noch mindestens bis zum Mittag gesperrt, sagte ein Sprecher der Polizei. Zur Unfallursache werde ermittelt.