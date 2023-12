Autofahrer stirbt bei Unfall auf Autobahn 59

Ein Autofahrer ist am frühen Freitagmorgen bei einem Unfall auf der Autobahn 59 bei Köln ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der 66-Jährige mit seinem Fahrzeug an einem Stauende auf einen Lastwagen aufgefahren. Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Die drei Insassen des Lastwagens blieben unverletzt. Die Autobahn bei Köln-Wahn blieb mehrere Stunden lang gesperrt.