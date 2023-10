Autofahrer schwebt nach Frontalzusammenstoß in Lebensgefahr

Mehr zum Thema

Kaiserring an zwei Künstler aus Russland verliehen Der Kaiserring der Stadt Goslar geht in diesem Jahr an zwei Künstler: Die Russen Yuri Albert und Vadim Zakharov haben die Auszeichnung am Samstag im Mönchehaus-Museum in Goslar entgegengenommen. Die undotierte Auszeichnung zählt zu den bedeutendsten Preisen für Moderne Kunst in Deutschland.

Zehn Verletzte bei Unfall zwischen zwei Autos Bei einem Frontalzusammenprall zwischen zwei Autos in Oyten im Landkreis Verden sind zehn Menschen verletzt worden - darunter auch sieben Kinder und Jugendliche. Den ersten Erkenntnissen nach, bemerkte ein 45 Jahre alter Autofahrer am Samstagvormittag einen vor ihm bremsenden Wagen zu spät, teilte die Polizei mit. Um einen Aufprall zu verhindern, lenkte er seinen Wagen in den Gegenverkehr. Dort prallte sein Auto frontal in einen entgegenkommenden Wagen.