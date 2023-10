Autofahrer randaliert im Polizeigewahrsam

Mehr zum Thema

Im August weniger Gäste und weniger Übernachtungen im Norden Im Hochsaison-Monat August hat der Tourismus in Schleswig-Holstein sinkende Zahlen verbucht. Die Zahl der Übernachtungsgäste ging im Vorjahresvergleich um 3,7 Prozent auf 1,2 Millionen zurück und die der Übernachtungen um 3,5 Prozent auf gut 5,9 Millionen, wie das Statistikamt Nord am Montag berichtete. Die Bilanz für die ersten acht Monate des Jahres blieb dennoch positiv: Die Zahl der Gäste stieg um 5,7 Prozent auf mehr als 6,6 Millionen und die der Übernachtungen um 1,0 Prozent auf fast 27,7 Millionen.