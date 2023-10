Autofahrer prallt mit Wagen gegen Turm und stirbt

Mehr zum Thema

Wetter wird kühler und regnerischer: Gewitter möglich In Rheinland-Pfalz und im Saarland ziehen am Donnerstag landesweit Regenschauer auf. Vereinzelt seien auch Gewitter mit Starkregen nicht ausgeschlossen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Es wird kühler als zuletzt - mit Höchsttemperaturen zwischen 17 und 22 Grad. In der Nacht zum Freitag kann es gebietsweise weitere Schauer geben, die Temperaturen gehen auf 17 bis 12 Grad zurück.

Saar-Regierungschefin offen bei Bezahlkarten für Geflüchtete Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger hat sich grundsätzlich offen gezeigt für die Ausgabe von Bezahlkarten statt Bargeld an Geflüchtete. Sie sieht aber vor einer Entscheidung noch Klärungsbedarf. Die Frage, ob das System technisch realisierbar sei und ob es die Kommunen tatsächlich unterstütze, stehe noch im Raum. Ich hoffe, dass jetzt in den Ländern, in denen die Versuche laufen, relativ schnell auch dann Erkenntnisse geliefert werden können, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag im Deutschlandfunk. Gleichzeitig wies sie auf potenzielle bürokratische Herausforderungen hin. Ich bin ergebnisoffen in diesem Verfahren.

