Autofahrer prallt gegen Baum und wird eingeklemmt

Über 18.000 Asylsuchende 2022 im Freistaat aufgenommen Sachsen hat im vergangenen Jahr 18 474 Asylsuchende aufgenommen. Das bedeutete ein Plus von mehr als 8000 Menschen gegenüber 2021, wie aus der Jahresstatistik des Sächsischen Ausländerbeauftragten hervorgeht. Die Bilanz liegt allerdings deutlich unter dem Rekordjahr 2015 mit 69.900 Flüchtlingen. Dabei waren die jeweils zur Verfügung stehenden Kapazitäten der Unterbringungen im September 2022 zu gut 71 Prozent ausgelastet, am Jahresende zu rund 60 Prozent.