Autofahrer prallt gegen Baum: Fahrzeug löst Notruf aus

Züge fahren nach Warnstreik fast überall wieder nach Plan Nach dem Ende des Warnstreiks der Lokführer-Gewerkschaft GDL sind die Züge am Freitag im Norden fast überall wieder unterwegs. Das ist alles so wie geplant angelaufen. Die Züge fahren seit den frühen Morgenstunden wieder nahezu nach dem regulären Fahrplan, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Freitag in Hamburg. Auch die S-Bahnen in Hamburg würden wieder wie gewohnt fahren.

Sportförderung in Mecklenburg-Vorpommern soll weiter steigen 12,84 Millionen Euro sollen im kommenden Jahr für den Sport im Nordosten Deutschlands zur Verfügung stehen. Das kündigte die zuständige Ministerin Stefanie Drese am Samstag an.