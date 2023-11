Autofahrer nach Auffahrunfall auf A3 gestorben

Ein 64-jähriger Mann ist nach einem Auffahrunfall am Stauende auf der Autobahn 3 in der Oberpfalz an seinen Verletzungen verstorben. Das teilte die Polizei Parsberg am Sonntag mit. Demnach sei seine 62-jährige Beifahrerin weiterhin auf der Intensivstation, ihr Zustand sei jedoch stabil.

Nach Angaben der Polizei war am Freitagnachmittag ein 20-jähriger Kleintransporterfahrer ungebremst auf das stehende Fahrzeug des 64-Jährigen aufgefahren. Der Wagen wurde dadurch auf ein anderes Auto vor ihm geschoben, das wiederum auf einen unbeladenen Autotransporter auffuhr. Der 20-jährige Kleintransporterfahrer sei weiterhin wegen seiner schweren Verletzungen in Behandlung.

Der Unfall passierte im Baustellenbereich der Krondorfbrücke, zwischen den Anschlussstellen Neumarkt-Ost und Velburg, in Fahrtrichtung Passau.