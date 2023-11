Autofahrer mit mehr als vier Promille am Steuer

Mehr zum Thema

Autofahrerin stirbt nach Unfall in Oberbayern Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 299 im Landkreis Eichstätt tödlich verunglückt. Der Wagen der 53-Jährigen war am Donnerstagabend aus bisher noch ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau starb trotz Reanimation noch am Unfallort in der Gemeinde Mindelstetten. Der 49 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.