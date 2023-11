Autofahrer mit 3,12 Promille in Crimmitschau unterwegs

Mehr zum Thema

Krankenhaus-Patienten haben in Sachsen beim Essen die Wahl Möglichst schmackhafte Speisen sollen in Krankenhäusern die Heilung der Patienten unterstützen. In Regel können sie zwischen mehreren Menüs wählen. Die Häuser bemühen sich, bestimmte Vorlieben wie etwa vegetarische Ernährung zu berücksichtigen.