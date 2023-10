Autofahrer missachtet Vorfahrt und erfasst Radfahrerin

Mehr zum Thema

Feucht und wechselhaft in Rheinland-Pfalz und im Saarland Regen, viele Wolken und teilweise starker Wind: Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt auch in dieser Woche ungemütlich. Besserung sei vorerst nicht in Sicht, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Montag sei es bedeckt und regnerisch. Im Süden sei Dauerregen möglich. Die Höchsttemperaturen erreichen dabei 12 bis 16 Grad.

Zwei Verletzte nach frontalem Zusammenstoß zweier Autos Zwei Frauen sind in Neuwied mit ihren Autos frontal zusammengestoßen und verletzt worden. Eine der beiden sei am Sonntagabend aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei am Montag mit. Die älteren Frauen seien ins Krankenhaus gekommen, nach aktuellem Stand aber nur leicht verletzt, sagte ein Sprecher. Weitere Details waren zunächst unklar.