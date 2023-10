Autofahrer landet nach Kontrolle im Gefängnis

Mehr zum Thema

Unbekannte zapfen rund 1500 Liter Diesel aus Tanks ab Unbekannte haben an einer Raststätte an der Autobahn 5 bei Schallstadt (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) insgesamt knapp 1500 Liter Diesel aus den Tanks zweier Lastwagen gestohlen. Die Täter sollen in der Nacht zum Samstag die Tankdeckel teils mit Gewalt geöffnet und den Treibstoff abgesaugt haben, teilte die Polizei mit. Die Laster waren an der Raststätte Breisgau zwischen den Anschlussstellen Bad Krozingen und Freiburg-Süd geparkt. Aus einem Tank seien rund 600, aus dem anderen rund 860 Liter abgezapft worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.