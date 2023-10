Autofahrer kracht in Stuttgart in Linienbus

Mehr zum Thema

Polizeipräsidien wegen Hamas-Angriffen sensibilisiert Aufgrund der Angriffe der islamistischen Hamas auf Israel hat das Lagezentrum im Innenministerium Stuttgart die Polizeipräsidien des Landes aufgefordert, niederschwellig auf Vorkommnisse zu achten. Sicherheitsverschärfungen an israelischen Einrichtungen gebe es nicht, sagte ein Sprecher am Sonntag. Die Sicherheitsvorkehrungen sind nicht höher als sie seither schon sind.