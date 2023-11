Autofahrer in Willigen verletzt Fußgängerin und flüchtet

Mehr zum Thema

Drei Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Schwalm-Eder-Kreis sind am Samstagmittag drei Menschen verletzt worden. Zwei Männer wurden mit einer Rauchgasvergiftung und eine Frau mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt evakuierten die Einsatzkräfte vier Menschen aus dem Haus in Wabern, eine der Personen wurde mit einer Drehleiter gerettet. An dem Gebäude entstand Sachschaden von geschätzt 200.000 Euro. Zur Brandursache gab es noch keine genauen Angaben.

RTL

Nahost-Demonstrationen in Wetzlar: Fahne sichergestellt In Wetzlar haben nach Angaben der Polizei um die 260 Menschen an zwei gegensätzlichen Versammlungen im Zusammenhang mit der Lage im Nahen Osten teilgenommen. Auf der propalästinensischen Veranstaltung Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten versammelten sich am Samstag etwa 200 Menschen, wie ein Sprecher der Polizei Mittelhessen mitteilte. Erwartet worden waren etwa 500 Teilnehmende.