Autofahrer hat Niesanfall: Unfall mit 18.000 Euro Schaden

Kaufhaus von eigenen Sicherheitsmitarbeitern bestohlen Zwei Sicherheitsmitarbeiter sollen in einem Kaufhaus in Heilbronn Waren im Wert von etwa 24.000 Euro gestohlen haben. Die Männer im Alter 43 und 47 Jahren seien auf frischer Tat ertappt worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie sitzen seit Mittwoch in Untersuchungshaft; ihnen wird gemeinschaftlicher gewerbsmäßiger Diebstahl vorgeworfen.