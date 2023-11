Autofahrer gerät in Gegenverkehr: Kollision endet tödlich

Mehr zum Thema

Tag der Kinderrechte: Demo für Freilassung der Hamas-Geiseln Am internationalen Tag der Kinderrechte haben rund 75 Menschen in Berlin-Mitte für die Freilassung der von der Hamas entführten Kinder demonstriert. Der Protestmarsch zog am Montag von der Schumannstraße bis zur Georgenstraße, berichtete die Polizei. Ursprünglich waren 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Demonstration angemeldet.