Autofahrer flüchtet vor Polizei über Autobahn und zu Fuß

13-Jähriger fährt mit Auto der Mutter: Zäune gerammt Ein 13-Jähriger hat in Mittelfranken mit dem Auto seiner Mutter einen Unfall gebaut. Nach Angaben der Polizei unternahm der 13-Jährige in der Nacht zum Sonntag eine Spritztour mit zwei Freunden im Alter von 15 und 16 Jahren durch Wassertrüdingen (Landkreis Ansbach). Demnach verlor der 13-Jährige dabei die Kontrolle über das Auto und rammte die Zäune von zwei Grundstücken. Die Jugendlichen flohen von der Unfallstelle, stellten sich jedoch später der Polizei.

Mehr Flüchtlinge irregulär gekommen: Platzeck sieht Grenze Von Januar bis September dieses Jahres sind laut Bundespolizei bereits mehr Menschen unerlaubt nach Deutschland gekommen als jeweils in den sechs Vorjahren. Brandenburgs Ex-Regierungschef Platzeck sieht Handlungsbedarf in der Migrationspolitik.