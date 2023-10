Autofahrer flüchtet betrunken vor Polizei

Mehr zum Thema

Dachstuhlbrand in Fachwerkhaus: Großeinsatz der Feuerwehr Ein Dachstuhlbrand in einem 400 Jahre alten Fachwerkhaus hat im Essener Stadtteil Kettwig für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Gemeldet worden sei das Feuer am frühen Sonntagmorgen, teilte die Feuerwehr Essen mit. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten die Bewohnerinnen und Bewohner das Mehrfamilienhaus demnach bereits verlassen. Eine Bewohnerin eines rückwärtigen Anbaus sei von der Feuerwehr aus dem Gebäude geführt worden. Verletzt worden sei niemand.

Kollision zwischen Traktor und Motorrad: Biker stirbt Nach dem Zusammenstoß eines Traktors und eines Motorradfahrers in Schöppingen (Kreis Borken) ist der 56-jährige Biker gestorben. Der 18-jährige Fahrer des Traktors hat nach Angaben der Kreispolizeibehörde Borken nach ersten Erkenntnissen beim Abbiegen auf einen Wirtschaftsweg den Biker übersehen. Der Motorradfahrer sei daraufhin frontal gegen den Traktor gefahren und noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen, sagte ein Sprecher der Kreispolizeibehörde Borken am Sonntag. Der 18-Jährige habe einen Schock erlitten. Für die Unfallaufnahme war die Straße nach Angaben der Polizei über mehrere Stunden gesperrt. Der Sachschaden liegt bei 20.000 Euro.