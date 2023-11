Autofahrer fährt gegen Baum und verletzt sich schwer

Im Hanauer Stadtteil Mittelbuchen ist ein Mann am Dienstagabend mit seinem Wagen aus bisher unbekannten Gründen gegen einen Baum gefahren. Dabei verletzte er sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zuvor musste die Feuerwehr den Mann aus dem Auto befreien. Andere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt. Die zunächst gesperrte Unfallstraße wurde den Angaben zufolge im Laufe des Abends wieder freigegeben.