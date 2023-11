Autofahrer fährt 74-Jährige an und verletzt sie schwer

Eine 74-Jährige ist in Pfullingen (Kreis Reutlingen) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Seniorin habe am Freitag eine Straße zu Fuß überquert, berichtete die Polizei am Samstag. Ein 31-jähriger Fahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und fuhr die Frau an. Die 74-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein Gutachter wurde zu den Ermittlungen hinzugezogen.