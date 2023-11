Autofahrer betrunken mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Mehr zum Thema

Urteil im Prozess um vierfachen versuchten Mord erwartet Erst soll er die Autos seiner getrennt lebenden Ehefrau und ihres neuen Partners angezündet haben, dann wollte er laut Anklage in ihrer Wohnung weitermachen. Nun soll das Urteil ergehen.

Warnstreiks an Münchner Hochschulen und Theatern Die Gewerkschaft läuft sich langsam warm. Nach ersten Warnstreiks im Freistaat geht es nun im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder in München weiter. Ein Schwerpunkt sind die Hochschulen - aber auch Kulturliebhaber könnten unliebsame Überraschungen erleben.