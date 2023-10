Autofahrer beschädigt fünf geparkte Fahrzeuge

Mehr zum Thema

100.000 Euro Schaden nach Brand von Biomasse Bei einem Brand in einer Trocknungshalle für Biomasse in Pfullendorf (Landkreis Sigmaringen) ist ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Vermutlich wegen eines Funkenflugs bei Schweißarbeiten neben der Halle hatte am Freitag im Pfullendorfer Stadtteil Schwäblishausen Biomasse Feuer gefangen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde niemand verletzt. Ob auch am Gebäude oder an den Maschinen Schaden entstand, war zunächst unklar.

Wind und Regen bei milden Temperaturen in Baden-Württemberg Teils nass und stürmisch bei milden Temperaturen - so lautet die Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für das Wochenende in Baden-Württemberg. Am Samstag weht aus südwestlicher Richtung schwacher bis mäßiger Wind durch das Land, im Bergland werden Böen mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde, auf den Schwarzwaldgipfeln auch Sturmböen zwischen 70 und 80 Kilometern pro Stunde erwartet. Im Tagesverlauf ist es bewölkt, in Oberschwaben soll es regnen. Im Westen ist mit sonnigen Abschnitten zu rechnen. Die Temperaturen sollen zwischen 12 und 20 Grad Celsius liegen.