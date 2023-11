So wirklich kann niemand mehr behaupten, er hätte den Schneefall nicht ahnen können. Man kann den Wetterberichten in Radio, TV und online doch gar nicht mehr entkommen. Wenn also Schnee und Glätte vorausgesagt sind, sollte man ausreichend Zeit einplanen und deutlich früher als sonst aufbrechen, sofern man das Auto nicht stehen lassen kann.