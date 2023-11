Autoexperte: Deutsche Hersteller verlieren Innovationskraft

Mehr zum Thema

Landesweites Gedenken an NS-Pogromnacht vom 9. November 1938 Mit Mahnwachen, Gottesdiensten und Zusammenkünften wird am Donnerstag auch in Sachsen an vielen Orten an die Zerstörung jüdischer Geschäfte und Gotteshäuser erinnert und der Opfer des Holocaust gedacht. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) will gemeinsam mit dem Dresdner Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) am Alten Leipziger Bahnhof in der Landeshauptstadt einen Kranz niederlegen. Von dem Bahnhof aus wurden in der NS-Zeit Juden in Vernichtungslager der Nationalsozialisten gebracht.

Schweigeminute im Landtag: „Stehen an der Seite Israels“ Mit einer Schweigeminute hat der sächsische Landtag am Mittwoch der Opfer des Angriffs der Hamas auf Israel am 7. Oktober gedacht. Seit dem Holocaust wurden nicht mehr so viele Jüdinnen und Juden an einem Tag getötet wie bei diesen Angriffen. Wir verurteilen die Terrorattacken der Hamas aufs Schärfste, sagte Landtagspräsident Matthias Rößler (CDU) zu Beginn des Plenums. Zugleich drückte Rößler Angehörigen und Freunden sein Beileid aus und bekundete Solidarität. Der Freistaat Sachsen stehe unverbrüchlich an der Seite Israels, an der Seite des jüdischen Volkes, betonte Rößler.