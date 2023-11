Autodiebe auf frischer Tat ertappt

Mehr zum Thema

Zeit für die scharfe Wurzel: Meerrettich wird geerntet Nach einem feuchten Frühjahr, Trockenheit im Sommer und einem nassen Herbst erwarten die Spreewälder Meerrettich-Anbauer eine eher durchwachsene Ernte. Wegen des kühlen Frühjahrs konnten die Stecklinge nach Angaben des Spreewaldvereins erst verspätet in den Boden gebracht werden. Die Landwirte rechnen in dieser Saison mit einem Ertrag von 10 Tonnen pro Hektar, wie Melanie Kossatz, Geschäftsführerin des Spreewaldvereins, am Mittwoch zum Ernteauftakt in Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz) der dpa berichtete.