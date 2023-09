Autobeifahrer zieht 13-jähriger Radfahrerin an den Haaren

Mehr zum Thema

Öffentliche Verwaltung plant weitere Cybersicherheitsübungen Die rheinland-pfälzische Landesregierung will weitere Übungen für den Schutz der öffentlichen Verwaltung vor Cyberangriffen durchführen. Die vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass Bedrohungen aus dem Cyberraum auch für die Verwaltung immer weiter zunehmen, erklärte Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer (SPD) am Freitag bei der Jubiläumsveranstaltung des Landesbetriebs Daten und Information (LDI) in Mainz. Die Cybersicherheit der Landesverwaltung müsse kontinuierlich gestärkt werden.