Auch wenn die Batterie laut Statistik am häufigsten für Pannen verantwortlich ist: Springt der Wagen nicht an, kann das verschiedene Ursachen haben. "Starthilfe, egal ob per Booster oder Überbrückungskabel, sollte nur dann in Eigenregie durchgeführt werden, wenn ein Defekt an Fahrzeug oder Batterie ausgeschlossen werden kann", empfiehlt Techniker Steffan Kerbl vom österreichischen ADAC-Pendant ÖAMTC. Wer sich nicht sicher sei, sollte unbedingt einen Experten wie einen Pannenhelfer rufen. Wird dies nicht beherzigt, können gefährliche technische Ausfälle während der Fahrt folgen.

Auch wenn es nicht immer möglich ist, sollten Powerbanks zum Laden der Batterie möglichst bei Raumtemperatur lagern, da auch ihnen die Kälte zusetzt. "Ist ein Startvorgang nicht erfolgreich, können unter Umständen weitere Versuche die Batterie des Boosters aufwärmen, bis es dann irgendwann klappt", so Kerbl.