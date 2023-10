Autobahnunfall mit fünf Fahrzeugen: Drei Verletzte

Mehr zum Thema

30 Jahre alter Motorradfahrer stirbt bei Unfall bei Freiburg Ein 30 Jahre alter Mann ist mit seinem Motorrad in einer Kurve bei Freiburg gestürzt und hat sich so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Motorradfahrer am Sonntag auf der Bundesstraße 31 im Höllental bergwärts unterwegs, als er in einer Rechtskurve unterhalb der Kreuzfelsenkurve von der Straße abkam.