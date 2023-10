Autobahn 45 bei Dortmund wegen Blindgängers gesperrt

Mehr zum Thema

RTL

Metro nach Umsatzrückgang: Gewinnerwartung an Tagesgeschäft Die Schwäche des russischen Rubels und der türkischen Lira haben dem Großhändler Metro im Sommer einen Umsatzrückgang eingebrockt. Für das gesamte abgelaufene Geschäftsjahr rechnet der Vorstand nun mit einem um Sonderposten bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes Ebitda) in der unteren Hälfte der bisherigen Zielspanne, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstagabend in Düsseldorf mitteilte. Demnach dürfte das Ergebnis von knapp 1,4 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2021/2022 wechselkursbereinigt um 150 bis 225 Millionen Euro sinken. Metro verwies angesichts eines Cyberangriffs vor einigen Monaten auch auf höhere Kosten für die Sicherheit seiner Computersysteme.

86-Jähriger bei Messerattacke getötet: Sohn unter Verdacht Bei einer Messerattacke auf ein Ehepaar in Sassenberg im Kreis Warendorf ist am Donnerstagmittag ein 86-jähriger Mann gestorben. Seine 66 Jahre alte Frau musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der 35-jährige Sohn des Paares gilt als Tatverdächtiger. Er sei in der Nähe des Tatortes festgenommen worden, sagte eine Staatsanwältin.