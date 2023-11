Autobahn 2 gesperrt nach Unfall im Landkreis Börde

Mehr zum Thema

Regen und Schnee in Sachsen-Anhalt: Nachts Frost und Glätte Vereinzelt Regen, etwas Schnee und dichte Wolken bestimmen die Wetterlage in Sachsen-Anhalt. Wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag mitteilte, geht der Regen in den Hochlagen des Harzes zum Nachmittag in Schnee über. Zudem tritt leichter Frost auf. Zum Abend klingt es dann ab - bei Höchstwerten um 7, im Harz zwischen 3 und 6 Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es stark bewölkt und meist regenfrei. Im Laufe der Nacht lockert es teils auf. Streckenweise kommt es zu Glätte durch überfrierende Nässe. Die Tiefsttemperaturen liege zwischen minus 3 und minus 6, im Harz wird es noch etwas frisch bis minus 9 Grad.

IG Metall ruft zu Warnstreik bei GAW in Wernigerode auf Die Gewerkschaft IG Metall ruft die Beschäftigten der Getriebe- und Antriebstechnik Wernigerode (GAW) zu einem Warnstreik auf. Das Unternehmen mit seinen rund 200 Beschäftigten sei bislang nicht auf Forderungen nach einem Tarifvertrag eingegangen, sagte eine Sprecherin der IG Metall. Die Forderung sei ein Dauerthema für viele Beschäftigte in der Metallindustrie in Sachsen-Anhalt. Viele Unternehmen hätten keine Tarifbindung.