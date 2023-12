Auto zu schnell unterwegs: Sechs Verletzte nach Zusammenstoß

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Darmstadt-Dieburg sind zwei Männer schwer und vier Männer leicht verletzt worden. Das Auto eines 19-Jährigen sei in der Gemeinde Groß-Zimmern am späten Freitagabend mit überhöhter Geschwindigkeit mit einem abbiegenden Pkw zusammengestoßen, teilte das Polizeipräsidium Südhessen am Samstag nach aktuellem Erkenntnisstand mit.

Der 19 Jahre alte Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer wurden demnach schwer, ein 18-jähriger Mitfahrer und ein 19-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Der 50 Jahre alte Fahrer des zweiten Autos und sein 17 Jahre alter Sohn zogen sich laut Polizeiangeben ebenfalls leichte Verletzungen zu.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallursache wird ermittelt.