Auto von Windböe erfasst: 20.000 Euro Schaden

Mehr zum Thema

Aleph Alpha erhält halbe Milliarde von Investoren Künstliche Intelligenz fasziniert nicht nur viele Anwender, sondern lockt auch große Investoren an. Drei deutsche Konzerne und weitere Geldgeber nehmen nun eine große Summe in die Hand, um das deutsche KI-Unternehmen Aleph Alpha weiterzuentwickeln.