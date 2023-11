Auto von Reporter nach AfD-Veranstaltung beschädigt

Das Auto eines Reporters ist nach einer AfD-Veranstaltung in Plothen beschädigt worden. Der Mann habe nach einem Bürgerdialog der AfD-Landtagsfraktion am Donnerstag vier Schrauben in seinen vier Reifen stecken sehen, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Die Funke-Mediengruppe hatte auf den Fall aufmerksam gemacht.

Einen körperlichen Angriff auf den Journalisten bestätigte die Polizei nicht. Die Funke Mediengruppe hatte berichtet, dass der Mann auch bedroht und angegriffen worden sei. Aus den Akten der Polizei gehe das nicht hervor, so der Polizeisprecher. Auch die aufgenommene Anzeige beziehe sich nur auf das beschädigte Fahrzeug.

Der gleiche Journalist soll nach Angaben der Funke-Mediengruppe vom damaligen Bürgermeister von Bad Lobenstein bei einem Marktfest angegriffen worden sein. Der Bürgermeister wurde daraufhin suspendiert. Der Fall hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Der Bürgermeister fühlte sich nach eigenen Worten von dem Journalisten provoziert, bestritt aber einen Angriff.